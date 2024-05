Ny bog markedsføres med provokation

Vinderen af konkurrencen får en time med en selvvalgt krisepsykolog. Betalt af forlaget Fahrenheit.

Det sker på baggrund af forfatteren Jan Egeborgs oplevelser som togpassager gennem de fem år, hvor han har skrevet på sin nye bog Søen i Khon Kaen. Ofte i toget.

Bogen er en kærlighedshistorie. Togturene derimod en historie om store frustrationer på grund af forsinkelser, sporarbejder, signalproblemer, togbusser, køreledninger, der er faldet ned og så videre.

På forlagets Instagram-profil kan folk nu deltage i konkurrencen. Paw Henriksen er ejer af forlaget Fahrenheit. Han erkender, at man her går over stregen, men regner ikke med at DSB svarer igen med et sagsanlæg.

DSB ønsker ikke overfor TV SYD at kommentere forlagets initiativ.