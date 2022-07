Politiker vil have minister i samråd om PFAS: - Drikkevandet er ministerens ansvar

Hun mener, at det lige nu er for svært at gennemskue, hvor man skal henvende sig, når problemerne opstår.

- Ministeren bliver nødt til at samle brikkerne, så ansvaret ikke bliver skubbet ud til fem forskellige styrelser, regionerne og kommunerne. Jeg synes, hun stikker hovedet i busken, når hun ikke tager ansvaret på sig og får lavet en samlet plan for, hvad man gør, når man opdager problemer med de her giftstoffer, siger Anni Matthiesen.

Næste nitte

I weekenden kom det frem, at der var fundet PFAS i mængder over grænseværdien i samtlige drikkevandsboringer på Fanø.

Borgmesteren blev efterfølgende spurgt til en løsning, men ifølge Philippe Grandjean, der er professor i miljømedicin ved Syddansk Universitet, bør det ikke være op til den enkelte kommune at løse udfordringerne.