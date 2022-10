Henrik Dam skal hjem til egen andedam - om lidt er årtier i politik slut

Skænderi - men aldrig uvenner

Henrik Dam Kristensen har fået flere pæne ord med på vejen fra kollegaer på de sociale medier, og den politiske uenighed har da braget løs, men for ham er det vigtigt med den personlige respekt på tværs af partiskel.

- Skænderier har jeg haft mange af, men jeg har aldrig gjort dem til noget personligt. Jeg har aldrig sagt, at 'nu har vi været politisk uenige, så nu gider jeg ikke drikke en kop kaffe med dig'. Den situation har jeg heldigvis ikke været i, siger Henrik Dam Kristensen.

Det har formentlig også været med til at sikre ham hvervet som Folketingets formand tilbage i 2019, og med et røg den socialdemokratiske partipolitik i anden række.

- Jeg var glad for, at jeg havde alle mine kollegaers opbakning til at blive formand for Folketinget. Så tænkte jeg, at nu er jeg først og fremmest formand for Folketinget. Det med den daglige politiske diskussion, det måtte mine socialdemokratiske kollegaer tage sig af, siger han og uddyber, at han i den forbindelse sagde farvel til alt, hvad der hedder sociale medier.