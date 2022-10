Institutioner hænger selv på tårnhøje energiregninger: - Det har jeg det rigtig skidt med, siger borgmester

Borgmesteren fortæller, at byrådet i Aabenraa Kommune i det nye budget for 2023 har sat ekstra 12 millioner kroner af til at betale for højere energipriser.

Han har et ønske til politikerne på Christiansborg.

- Jeg kunne godt tænke mig, at vi kunne blive mere fri som kommune til eksempelvis at sætte solpaneler op på tagene. Det må vi ikke, og det er en udfordring, for det kunne vi som som kommune lige så godt tænke med ind i, når vi alligevel bygger, siger Jan Riber Jakobsen.

Kan betale med penge fra kistebunden

I flere andre syd- og sønderjyske kommuner kan man betale de højere energipriser med kassebeholdningen - altså det, kommunen har på kistebunden.



Det betyder, at velfærden i dé kommuner for en stund ikke kommer til at mærke de høje energipriser.

Men de lever på lånt tid.

- Min vurdering er, at det her vil ramme velfærden i alle kommunerne. Vi skal ikke glemme, at det er valgår, og nogle kommuner kan måske have en interesse i at nedtone konsekvenserne, siger Per Nikolaj Bukh, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet.