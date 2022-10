Jesper Petersen på vej mod gågaden i Haderslev: - Jeg har hørt, at der arbejdes på karaktérmord på Mette Frederiksen

- Haderslev-kredsen er min hjemmebane, hvor jeg er stillet op. Det er min egen tradition at komme ned i gågaden, så snart valget er udskrevet, siger Jesper Petersen.



Her skal ministeren snakke med vælgere og dele flyers, bolsjer og kuglepinde ud.

- For mig handler det om at tale med vælgerne med det samme, hvor det handler om synspunkter, men også om at lytte.

Her håber han, at vælgerne vil lytte til hans budskab om, at landet har brug for et stærkt lederskab i en usikker tid. Men han frygter dog valgets mange partier og tonen.