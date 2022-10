Kommuners tårnhøje elregninger går ud over velfærden: Det vil tre folketingspolitikere gøre

Borgmesteren i Vejen Kommune, der har oplevet en stigning i elregningerne på 163 procent, vil have politikerne på banen.

- Den her regning lander hos kommunerne, og vi har ikke haft en chance for at gardere os imod det. Så de bliver nødt til at hjælpe os med at finansiere de her massive energiregninger, siger Aabenraa Kommunes konservative borgmester, Frank Schmidt-Hansen.

Kommunen har afsat ekstra 10 millioner kroner i år for at kompensere for de dyrere elregninger.