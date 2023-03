Bryggeri i Fredericia har sparet flere tusinde liter vand

Den globale vandmangel er i år i højsædet på Vandets Dag, og fokusset på vand har da også fået Carlsberg bryggeri i Fredericia til at finde løsninger på, hvordan de kan spare på deres vandforbrug.

For to år siden begyndte Carlsberg Danmark at bruge et vandgenindvindingsanlæg i deres produktion på deres bryggeri i Fredericia.

Anlægget har vist sig at være den helt rigtige måde, at sparer på vandforbruget. Faktisk har Carlsberg sparet omtrent én milliard liter vand ved at genanvende 90 procent af procesvandet fra produktionen.