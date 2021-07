Det sviner og gæsterne lægger få penge: Er krydstogtturisme på vej ud

Det portugisiskejede krydstogtskib Vasco Da Gama ankom til Fredericia fredag formiddag.

Krydstogtgæsterne blev hilst begejstret velkommen til byen af kanonsalut, flag og musik og nysgerrige borgere, der havde taget en tur ned til havnen, for at se det store skib.

I Fredericia er de glade for at at få krydstogtgæster til byen. Det er halvandet år siden, der sidst lå et skib med turister ombord ved kajen i den gamle fæstningsby:



- Vi glæder os over, at der er kommet gang i branchen igen, selvom står i en situation, som vi skal tage alvorlig (covid-19, red.), og derfor skruer vi heller ikke helt op for aktiviteterne. Vi håber, at gæsterne alligevel får et positivt indtryk af Fredericia, så de får lyst til at komme igen på egen hånd” , siger Lone Østergaard, der er turisme- og krydstogtskoordinator i VisitFredericia.