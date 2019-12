Eksamen på juleaftensdag: Tager imod 2000 krydstogtgæster

I Fredericia syder der i dag af eksamensnerver. Her til morgen lagde et krydstogtskib til kaj med 2000 gæster. Det er første gang, at byen tager imod et krydstogtskib på juleaftensdag, og går det godt, er det kan det være en god indtægtsmulighed for byen.

- Det er ret usædvanligt. Det er ikke noget, man normalt ser her i provinsen. Men vi håber, det bliver en succes, for vi vil jo gerne have flere af den slags, siger Heidi Hammer Lings fra VisitFredericia.

Vi stod der kl. 7.30 i morges på kajen, og så kom det sejlende ind i mørket. Vi var jo bare spændte på at se, hvor mange der kom ud. Heidi Hammer Lings, Leder hos VisitFredericia

Skibet, som lige nu ligger til kaj, kommer fra England og er på rundrejse i Europa. Først har skibet besøgt Olso, så København og i dag lagde de så til kaj i Fredericia, hvor krydstogtgæsterne her til morgen blev modtaget af byens garde med 35 børn og unge musikanter, og så blev der affyret tre kanonslag.

Karakteren kommer til foråret

Det er første gang, at byen oplever et krydstogtskib, som lægger til kaj d. 24. december. Når dagen er omme skal besøget evalueres i byen, og derudover så afventer VisitFredericia dommen fra krydstogtgæsterne, som kommer til foråret.

- Jeg håber, de har haft en god oplevelse, og at de har set, hvor meget service, vi har sørget for til dem, siger Heidi Hammer Lings fra VisitFredericia.

Butikker holder juleåbent

For at gøre besøget så specielt som muligt har VisitFredericia søgt dispensation, derfor holder 20 butikker i dag åbent. En mulighed, som butiksejerne også godt kunne se fidusen i.

- De har været spændte på det. Jeg er overrasket over den velvilje, vi har mødt, trods det er en dyr dag, at holde åbent på, siger Heidi Hammer Lings fra VisitFredericia.

Ud over butikker og restauranter holder åbent er der også masser af juleaktiviteter i byen, som alle er velkomen til at komme og tage del i. Butikkerne lukker kl. 13.