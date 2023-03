Knap 27.000 kom til bådudstilling – og de kom ikke kun for at kigge

Solgt både for millionbeløb

De seneste fire år har det ikke været muligt at afholde det store indendørs arrangement, men det lader ikke til, at gæsterne har mistet lysten til at tilbringe tid på vandet i mellemtiden.

Tværtimod.

- Der har været rigtig mange besøgende, men vigtigst af alt, så var der stor ’kvalitet’ hos gæsterne. Rigtig mange kom for reelt at se og handle. I dagene mellem de to udstillingsweekender lå vi vandret for at udarbejde tilbud og indgå handler, siger Dan Christiansen.