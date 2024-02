Kommunens store CO2-udleder er parat til gå forrest i den grønne omstiliing

Forhandlingerne til finansieringen ledningerne begyndte i fredags. Når den er plads følger placeringerne, og ministeren var positiv efter dagens besøg i Fredericia.

- Det var rigtig spændende at komme i dag og høre om deres planer. Og det er jo egentlig ret fascinerende, hvordan dette som hjemstedet for de fossile brændsler har potentiale til at blive hjemsted for grønne brændsler i fremtiden, sagde Lars Aagaard efter at have fået en rundvisning på raffinaderiet.

Udover klima-, energi- og forsyningsministeren deltog også Moderaternes klimaordfører Henrik Frandsen og borgmestrene i Fredericia og Middelfart kommuner, Steen Wrist (S) og Johannes Lundsfryd (S).

Omstil eksisterende anlæg i stedet for at bygge nyt

Ender brintrørledningen med at ligge i Fredericia, kan Crossbridge Energys anlæg bevæge sig mod at blive et Power to X-anlæg.

Power to X-anlæggene er stederne, hvor fremtidens energi skal produceres. Flere steder er der planer om at bygge nye anlæg, men i Fredericia kan man slippe for byggeriet.

- Når man følger jeres dækning, så bliver der talt om det ene og det andet PtX-anlæg, der er på vej. Her er der faktisk et, der allerede er i drift, og det har vi måske ikke været gode nok til at få fortalt, men hver gang vi har chancen, så prøver vi at gøre det, siger borgmester i Fredericia Kommune, Steen Wrist.