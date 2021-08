Luksus i havneselskab: Borgmester vil til bunds i havnens bilag

Luksusrejser med ægtefæller. Billetter til koncerter og Linje 3. Dyre middage. Det og andre frynsegoder skulle det kommunalt ejede havneselskab ADP A/S have brugt mange penge på i årene 2017 til 2020.

Fredericias borgmester Steen Wrist (S) oplyser til TV SYD, at han ikke har set de konkrete bilag, som Fredericia Avisen har fået fra en whistleblower. Alligevel har byrådet nu bedt advokatfirmaet Horten om at undersøge, hvad der er foregået.

- Kommunen er præsenteret for nogle papirer, der rejser tvivl om ADP’s forbrug i de år. Jeg kan ikke komme med konkrete detaljer, men vi skal til bunds i det her, siger Steen Wrist.

Har ikke selv fundet bilag

Som borgmester siden januar i år er han automatisk næstformand i ADP, hvor Fredericia Kommune er den suverænt største aktionær.

Hvorfor skal det være via en whistleblower, at de her ting kommer frem? Burde man ikke selv i kommunen have fundet frem til de bilag?

- Lige nu har vi bedt om en redegørelse fra ADP, og inden jeg har fået det, så vil jeg ikke konkludere på rækkefælgen, hvem, hvad eller hvordan. Men jeg har brug for, at vi kommer til bunds, og det er det, vi er gået i gang med, siger Steen Wrist.

Ingen åbenhed

Men det peger også ind i den tidligere diskussion om, hvorvidt der bør være aktindsigt og mere indsigt i ADP, som er et kommunalt ejet selskab. Hvad tænker du om det?

- En ting er, at det er et aktieselskab. Noget andet er, at det er et kommunalt ejet selskab. Og så handler det om, hvordan vi som kommune handler, når vi bliver gjort opmærksomme på nogle ting om de selskaber, vi ejer eller har et medejerskab af. Og det er så det, vi er i gang med, siger Steen Wrist.

Før sommerferien stemte byrådet nej til et forslag fra Enhedslisten om at tillade, at borgere kan få aktindsigt i ADP's repræsentationskonto og andre forhold.

Møgsager er "træls"

Det påståede overforbrug er foregået, mens Steen Wrists partifælle Jacob Bjerregaard var borgmester og næstformand i ADP. Wrist afløste Bjerregaard i januar 2021.

Steen Wrist, din borgmestertid har i høj grad været kendetegnet af, at der skal ryddes op. Hvad tænker du om, at der dukker mere op nu?

- Jamen, sagt på jysk, så er det da træls. Men jeg har sagt hele tiden, at Fredericia Kommune skal drives på en ordentlig måde.

Kan du godt forstå, hvis man som borger i Fredericia tænker: ”Slutter det her aldrig?”

- Ja, og det er jo det beklagelige i det her, for det sår jo tvivl om, hvordan tingene foregår. Vores opgave er at komme til bunds og genskabe tilliden til både Fredericia Kommune og de virksomheder, vi er medejere af, siger Steen Wrist.

TV SYD har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Jacob Bjerregaard til det påståede luksusliv i ADP.