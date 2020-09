Antallet af indbrud i sommerferien halveret

Sommeren er ovre, og for mange er ferien også forbi. En sommer hvor covid-19 har sat en stopper for meget, men hvor alt ikke har været til ærgrelse. Antallet af indbrud henover sommeren har nemlig taget et stort fald.

Det drastiske fald lyder på 40,4 procent fra 2019 til 2020, og det skyldes blandt andet, at mange har holdt sommerferien hjemme, men også en øget indsats fra politi og naboer har gjort en forskel.

En særpræget sommer

Det har i ugerne 27 til 33 været sværere at begå indbrud end tidligere. Hos Syd- og Sønderjyllands Politi er det især den særlige tid, vi er i, som bliver udpeget som årsag.

- Det skyldes i høj grad, at hr. og fru Danmark har siddet hjemme, og det har givet indbrudstyvene dårlige arbejdsvilkår. For hvert enkelt indbrud mindre er vi rigtig glade, siger Christian Østergaard, vicepolitiinspektør hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Tjenesten Nabohjælp, hvor naboer hjælper hinanden med at holde øjne og ører åbne, har også haft fremgang og dermed også betydning for det faldende tal.

Hos både Syd- og Sønderjyllands Politi og Sydøstjyllands Politi spiller strategien om at låse indbrudstyvene bag tremmer også en rolle.

- Lidt af æren, tænker jeg også, må tilfalde en vedholdende indsats i politikredsen, hvor vi blandt andet ved enhver mulighed for varetægtsfængsling af indbrudstyve går i retten for at tage de aktive af pladen. Indbrudstyve i fængsel hjælper efter vores mening rigtigt godt på indbrudsstatistikken, siger politiinspektør Jesper Bøjgaard Madsen fra Sydøstjyllands Politi.

Ujævn fordeling af indbrud

Hvor der i de fleste kommuner har været et fald, har der desværre været en stigning i enkelte kommuner. Det drejer sig om Aabenraa og Fredericia, men i de resterende 11 kommuner har der været et fald helt op imod 67 procent færre indbrud i Vejle Kommune.

I Sydøstjyllands politikreds har det samlede fald været på 43,4 procent og i Syd- og Sønderjyllands politikreds på 33,5 procent. På landsplan ligger faldet på 26,7 procent, hvor det sydlige af Danmark dermed ligger noget højere.

