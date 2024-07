Næs afspærret flere steder

Ny erhvervssommerlejr hitter blandt skoleelever

For første gang har erhvervsskolen HANSENBERG i Kolding udbudt en sommer-camp for elever i 5.-10. klasse. 11-årige Julie Harbeck Hansen er en ud af 80 tilmeldte.

Den finder sted i denne uge, hvor skoleeleverne har meldt sig på holdene "Byg og ræs", "FoodCamp", "Pas på dyrene" og "Grafisk design".

Julie Harbeck Hansen fra Almind har valgt holdet "Pas på dyrene" af en helt særlig grund:

- Jeg kan godt tænke mig at blive dyrlæge eller dyrepasser, og det er meget sjovere at være her end at kede sig derhjemme.

Sommer-campen er ifølge erhvervsskolen så stor en succes, at skolen næste år planlægger at udvide konceptet, så endnu flere fag bliver repræsenteret.