Snart kan glemte nummerplader højst koste 25.000 kroner

- Jeg havde glemt alt om bilen, indtil politiet pludselig bankede på og sagde, at jeg var efterlyst til Fogedretten. Det næste chok fik jeg i retten, da jeg fik at vide, at jeg skyldte 325.000 kroner. Jeg er da glad for, at de sætter gebyret ned nu, men det er stadig et urimeligt krav, så sagen slutter ikke her, siger Robert Hansen.