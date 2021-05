Speedwayklub går forrest: Eldrevet speedwaymotorcykel bliver en del af sporten

Søndag var Michel Riis fra Fredericia tilbage i sin gamle speedwayklub i den østjyske by. Han kom ikke for at dufte til lugten af benzin eller høre lyden af gashåndtagene, der bliver drejet i bund.

Dagsordenen var en helt anden. Fredericianeren, der er uddannet motorcykeldesigner fra Designskolen i Kolding, kom for at præsentere en elektrisk speedwaymotorcykel, som han selv har designet.

- I kraft af at teknologien har udviklet sig, og min kærlighed til speedway er stor, så tænkte jeg, at nu er det nu. Man skruer ikke på samme måde i knallerter, som man gjorde dengang, jeg var knægt, så vi har sænket den teknologiske barrierer og lavet et lukket kredsløb, siger Michel Riis, der for 34 år siden mødte op til et åbent hus-arrangement i klubben og faldt pladask for sporten.