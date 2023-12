Statsministeren skal nok få grønnere fly, men ...

- Det er supergodt at have et mål om en indenrigsrute på grønne brændsler. Men det vigtigste er ikke, at man er klar i 2025, men at man gør det rigtigt. For eksempel bør man ikke bruge biobrændsler i luftfarten, for så mangler man biomasse andre steder i samfundet, hvor man så skal bruge fossilt brændstof. Så er det bedre at vente til 2026 og putte elektroner fra vindmøller i tanken, siger Brian Vad Mathiesen.