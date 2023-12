Ny aftale skal nedbringe lange ventetider på køreprøver

- Jeg er utrolig glad for, at jeg nu kan præsentere den her aftale med alle seks store kørelærer-brancheorganisationer i Danmark, fordi det her har været en udfordring, som man har haft svært ved at løse i årevis, siger han.



Eleven i centrum

Regeringen har indgået en aftale med kørelærerforeningerne om 12 initiativer, som skal sætte eleven i centrum og løse udfordringen med mangel på køreprøver.

Desuden bliver det muligt at tage sit kørekort i en elbil og få et fuldt gyldigt kørekort. Det sker ved, at syv af køretimerne skal øremærkes lektioner med manuelt gear.