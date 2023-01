Trine har endelig fået et arbejde - på det værtshus, som hun elsker højt

Her kan du læse mere om IPS

Nøglen til succes

Det har formentlig været nøglen, der låste Trine Bergmann op. Hun erkender blankt, at det der med at blive puttet ned i en kasse ikke er for hende.

- Her har jeg selv kunnet bestemme, hvad og hvor meget jeg skal arbejde. Jeg kan godt drømme om en almindelig arbejdsuge på 37 timer, men det går ikke. Det kan jeg ikke holde til. Men de her otte til ni timer er jeg rigtig glade for, siger hun.

Det er målet, at 59,5 procent af dem, der er i et IPS-forløb, kommer i arbejde eller i uddannelse efter 18 måneder. Som det er sket for Trine Bergmann.