Varsler stor dampsky over olie-raffinaderi

Fra i morgen og et par dage frem vil man kunne se en usædvanlig og stor damp-sky over Fredericia.

Det skyldes, at Shell Raffinaderiet er ved at gøre de sidste forberedelser til at tage to nye damp-kedler i drift.



Dampskyen kommer, fordi de tilhørende rørsystemer skal damprenses grundigt, før den endelige ibrugtagelse.