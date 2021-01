Ny ejer overtager olieraffinaderi og 260 ansatte

- Salget af raffinaderiet sker i overensstemmelse med Shells globale strategi om at ændre vores portefølje og produkter for at opfylde vores kunders behov for renere energi, siger Robin Mooldijk, Executive Vice President, i en pressemeddelelse fra Shell.

Køberen, Postlane Partners, er et uafhængigt investeringsselskab indenfor vedvarende energi, der søger at erhverve og optimere energi- og infrastrukturaktiver med et miljømæssigt og socialt fokus.

Postlanes udviklingsplaner for raffinaderiet i Fredericia vil også fokusere på grøn brint og potentialet for avancerede biobrændstoffer.



Shells salg af raffinaderiet i Fredericia har ingen betydning for forsyningen af Shell-brændstof til danske boligejere, bilister og virksomheder, ligesom de 234 Shell tankstationer, som DCC Energi i dag står bag, kører uforandret videre.



Siden 2009 har energiselskabet DCC Energi stået for salg af Shell-brændstof til det danske marked.