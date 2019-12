Vikingehal og landsby fra middelalderen i top-10

Slots- og Kulturstyrelsen har udarbejdet listen over de ti vigtigste arkæologiske fund i 2019, og ud af 20 stærke kandidater har styrelsen udvalgt de ti stærkeste fund.

Hos Museum Sønderjylland er museumsinspektør Anders Hartvig glad for at være havnet på top-10 listen.

- Det er vi stolte og beærede over. Det er jo en form for anerkendelse af vores arbejde. Det er rart at vide, at de i Slots- og Kulturstyrelsen følger med i vores arbejde, siger han til TV SYD.

Arkæologer fra Museum Sønderjylland fik tidligere på året et ret unikt indblik i, hvordan landsbyer og gårde har udviklet sig helt fra de opstod i vikingetiden og frem til, hvordan gårdene var struktureret i 1800-tallet. Der er tale om to udgravninger i Sdr. Bjert syd for Kolding, der har været bebygget i mere end 800 år.

Her fandt arkæologerne ud af, hvornår vi gik fra at bygge huse med nedgravede stolper til at bygge på deciderede stenfundamenter, som kunne klare både fugt og frost.

Oversigtsfoto af vikingetidshallen taget med drone. Foto: Esben Klinker Hansen for VejleMuseerne.

Kæmpe vikingehal ved Erritsø

Den anden syd- og sønderjyske kandidat på top-10 listen er Vejle Museernes fund af en kæmpe vikingehal ved Erritsø syd for Fredericia.

- Det er vigtigt for os som arkæologer, at der kommer ny viden ud af, at vi graver. At vi er med til at skrive historie, når vi er ude at grave. Derfor er det superfint at komme på listen, siger museumsinspektør Christian Juel, VejleMuseerne, til TV SYD.

På et højtliggende punkt ved Erritsø lige syd for Fredericia har VejleMuseernes arkæologer i samarbejde med Nationalmuseet gennem nogle år udgravet en næsten 50 meter lang hal fra vikingetiden. Erritsø-komplekset bestyrker nu formodningen om, at de tidligere danske konger har regeret på begge sider af Storebælt.

Top 10 over arkæologiske fund i 2019 Kæmpe vikingehal vidner om Vejle som magtcentrum, VejleMuseerne.

Langtidsholdbar middelalderlandsby dukker op af jorden ved Kolding, Museum Sønderjylland.

Kultisk solskive kom med teenager i graven, Viborg Museum.

Arkæologer finder Dronning Margretes skjulte kælder, ROMU.

Middelaldervold afslører nyt om Københavns befæstning, Københavns Museum.

Økotøj i hør var jernalderbønder fra Skanderborgs speciale, Museum Skanderborg.

Grimstrup blev scenen for drabeligt opgør, Museum Lolland-Falster.

Bronzealdergravhøj gemmer på sjældent anlæg til ligbrænding, Odense Bys Museer.

Metaldetektor afslører hornklædt bronzemand, Museum Thy.

Vinterstorm blotlægger hellekiste fra bondestenalderen, Langelands Museum. Se mere

Listen er udarbejdet af Slots- og Kulturstyrelsens Center for Kulturarv på baggrund af museernes egne indberetninger af fund.

Kriteriet for at blive udvalgt er, at der skal være tale om et fund, som tilfører betydelig ny viden til arkæologien og danmarkshistorien.

For at komme i betragtning til Top 10, er det en betingelse, at fundet er fremkommet ved en arkæologisk udgravning eller på baggrund af nye videnskabelige resultater fra det forgangne år.