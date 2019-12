Har du en gavl - så har Søren et billede

Har du eller din boligforening en tom husgavl i Sønderjylland, så har I en unik mulighed for at få den forskønnet med et kunstværk af fotograf Søren Solkær med det lokale naturfænomen sort sol som motiv.

Sådan skriver arrangørerne bag fejringen af Genforeningen 2020 i København.

Når millioner af stære danner flotte formationer over aftenhimlen ved Vadehavet, står Søren Solkær ofte klar med sit kamera. Hans billeder af stære i vilde formationer - også kaldet sort sol - skal nu op som street-art på tre gavle i forbindelse med genforeningsjubilæet i 2020. To steder i Sønderjylland og ét sted i København, og lige nu leder fotografen med sønderjyske rødder efter egnede gavle.

- Væggene skal have en vis størrelse. Placeringen er også vigtig, idet det skal være et sted, hvor værket bliver meget synligt, fortæller Søren Solkær til TV SYD.

Denne formation af stære ved Tøndermarsken er et af motiverne, der i 2020 skal op som gavlmaleri i enten København eller Sønderjylland. Foto: Søren Solkær

Privat støtte søges

Egentligt var det meningen kun at udsmykke to gavle. En i Hovedstaden og én i Sønderborg. Men Søren Solkær har besluttet sig for at udvide projektet med endnu en væg.

- Selvfølgelig vil det give mening også at have en væg i Tønder. Ideelt set kunne jeg godt tænke mig at lave vægge i tre byer, men det kræver, at jeg finder finansiering til alle tre gavle, siger han og uddyber:

- Fejringen er i maj måned, hvor væggene så også skal stå klar. Vi skal have styr på finansiering over næste par måneder, siger Søren Solkær, der søger midler til projektet hos både offentlige og private aktører.

- Projektet er afhængigt af, at private virksomheder også støtter det. Samtidig søger vi Statens Kunstfond, fortæller han.

Ønsker til gavle Placering: Gavl i større sønderjysk by.

Type gavl: Brede gavle uden vinduer, altaner eller lign. vil blive foretrukket.

Økonomi: Projektet er fondsfinansieret, men oplys gerne om din forening har mulighed for at bidrage økonomisk til forskønnelsen.

Videre proces: Kunstneren vil udvælge en gavl i slutningen af december måned. Se mere

Ny musik fra Sort Sol?

Søren Solkær er født og opvokset nær Sønderborg og er i forbindelse med fejringen af 100-året for Genforeningen udnævnt til sønderjysk ambassadør i København, hvor han bor.

Gennem flere år rejste han rundt i verden for at fotografere street-art kunstnere og deres kunst. Hans seneste projekt hedder Black Sun, hvor han fotograferer sort sol. Senest i Italiens hovedstad Rom.

At han valgte at deltage i fejringen af 100-året for Genforeningen, kan i væsentlig grad tilskrives hans mange ophold i Sønderjylland de senere år med Black Sun.

- Som 20-årig kunne jeg ikke komme hurtigt nok væk. Men jeg tror, det er vigtigt, at det blev som 50-årig, at jeg blev spurgt om det her. Jeg har nemlig opholdt mig meget i Sønderjylland på grund af det her projekt og fået noget varmere følelser for landsdelen, fortæller Søren Solkær, der har valgt at give sit fotograf-projekt en engelsk titel for ikke at skabe for meget forvirring.

- Navnet “Sort Sol” er optaget af bandet af samme navn, og dem har jeg også fotograferet meget gennem årene. Derfor blev jeg ofte spurgt, om Sort Sol er kommet med noget nyt musik, siger han.

Gavl-projektet vil blive iværksat i foråret 2020 og malerierne indviet i maj.