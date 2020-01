Her turnerer TV SYD med talkshows om Genforeningen

Sted: Ungdomshøjskolen, Ribe

Tidspunkt: Onsdag den 15. april klokken 19.30-21

Ribe havde før Genforeningen en særlig status. Byen ligger egentlig syd for Kongeåen, og burde derfor have været på den tyske side. Men det lykkedes at forhandle grænsen syd om Ribe, så byen stadig var dansk. Dette talkshow holdes på en af de gamle Kongeåskoler, hvor nogle fra det danske mindretal syd for Ribe flygtede til, da man under anden verdenskrig indkaldte dem til krigstjeneste for Tyskland. Vi får blandt andet en personlig historie om en af disse flygtninge. Derudover kan du høre historien om, hvordan tyske myndigheder tvangsfjernede børn i danske mindretalsfamilier, hvis de var ”for danske”, og anbragte dem i tyske familier i stedet.