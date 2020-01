Se 100 film om Genforeningen og bliv klogere på vores fælles historie

De fleste kender historien om dengang, da kong Christian den 10. red over grænsen syd for Christiansfeld i juli 1920. Kongens ridt over grænsen er nærmest blevet symbol på, at Sønderjylland igen blev dansk.

Fejringen skete efter en afstemning, hvor alle borgere med tilknytning til Slesvig kunne vælge, hvilket land de ønskede at høre til - Tyskland eller Danmark - og selve grænsedragningen blev efterfølgende lavet af en international kommission, der lyttede til vælgerne og tog mange hensyn.

Derfor slår grænsen nogle sving, som de fleste i 2020 måske ikke lige tænker over, hvorfor den gør, men det kan man blandt andet blive klogere på ved at se de 100 små film, som TV SYD har fået lavet i forbindelse med fejringen af 100-året for Genforeningen.

Filmene er cirka et minut lange og laver små nedslag i den unikke sønderjyske historie om genforeningen.

Historierne er udvalgt og fortalt af historiker Sara Hai Abildtrup og omhandler hver et emne, som har haft betydning for Genforeningen i 1920.

Det er for eksempel beretninger om markante historiske skikkelser som politikeren HP Hanssen eller lille Johanne, der blev løftet op på kongens hest. Der er også fortællinger om de franske alpejægere, Dannevirkebevægelsen og det frisiske mindretal. Og man kan få forklaringen på, hvad Dannebrogstellet og Isted-løven symboliserede.

De 100 film er blevet til med økonomisk støtte fra TV SYDs støtteforening, ClubSyd.