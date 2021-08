Sønderjysk fotograf maler naturfænomenet sort sol på husgavl i København

Sort sol er i Danmark hovedsageligt et sønderjysk fænomen, eftersom de dansende stære primært kan opleves i netop vores område af landet.

Dette skyldes, at stærene kommer til marsken for at finde føde som stankelbens- og gåsebillelarver, som der er flest af i de fugtige græsmarker, som den jyske marsk består af.