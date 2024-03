19-årig leder går imod strømmen, når han dirigerer sine 20 medarbejdere

For de fleste 19-årige med et arbejde skal man 'blot' koncentrere sig om at udføre sin egen arbejdsopgave, men 19-årige Viktor Rosing skal ud over sig selv også få 20 andre medarbejdere til at fungere.

Han er nemlig restaurantchef på Burger King i Haderslev, og trods hans spæde erhvervsmæssige erfaring, føler han, at han besidder de rette egenskaber for at være en dygtig leder. I jobbet hos fastfoodkæden mener han især, at hans alder kommer ham til gode.

- Jeg har samme alder som det meste af mit personale, og det gør, at de sociale udfordringer vi måske går igennem i den alder, vi er i, dem forstår jeg, siger Viktor Rosing.