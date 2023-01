400 år gammelt dåbsfad stjålet fra kirke - 24 timer senere leverede ungt par det tilbage

Gram Kirke er normalt åben i dagtimerne, og sådan bliver det fortsat.

- Kirken skal være åben, så folk kan komme ind uden at skulle bede om en nøgle først, mener præsten.

Lige nu er dåbsfadet dog låst inde, indtil politiet har været forbi. Og der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget.

- Jeg synes, at det er fantastisk, at folk har reageret så kraftigt på det. At folk åbenbart synes, at det er meget forkert at stjæle fra kirken. Og at vi er blevet klar over, at tingene har betydning, fortæller Johannes Engholm Gjesing, præst i Gram Kirke.