Valgt ind i Sydjylland: Nu trækker Pernille Vermund sig som formand for Nye Borgerlige

Et liv udenfor Borgen

Pernille Vermund, som tidligere har repræsenteret De Konservative, lagde tidligt vægt på, at hun ikke ville blive siddende i Folketinget for evigt.

Hun sagde i 2019, at hun maksimalt regnede med at sidde i to perioder i Folketinget.

- Dels har jeg det sådan, at jeg tror, at det er ret sundt, at man har en føling med livet uden for Christiansborg.

- Jeg vil ikke være en af dem, der gror fast, og jeg er egentligt også rigtig glad for min hverdag som arkitekt, sagde hun i oktober 2019.

Nogle uger før folketingsvalget sidste år såede hun over for Ekstra Bladet imidlertid tvivl om, hvorvidt hun kun ville sidde i to valgperioder.

Pernille Vermund sad fra 2009 til 2011 i byrådet i Helsingør Kommune for De Konservative.

I 2015 stiftede hun Nye Borgerlige sammen med Peter Seier Christensen. Og i 2019 kom hun i Folketinget med 13.391 personlige stemmer i Sydjyllands Storkreds.