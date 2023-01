Ukrainsk ønske om danske kanoner sætter Danmark i svært dilemma

- Det er afgørende for Hæren at få leveret et komplet artillerisystem. Ellers har vi ikke en kampklar brigade. Derfor vil det være et betragteligt tab at afgive nogle af de her haubitser til Ukraine. Omvendt er det også klart, at når ukrainerne kommer med sådan en offentlig anmodning til Danmark, så er den svær at sidde overhørig, siger Torben Dixen Møller.



Ukraines interessere for netop det fransk producerede artillerisystem skyldes blandt andet, at Frankrig tidligere har doneret dem til Ukraine. I oktober talte den franske præsident Emmanuel Macron åbent om muligheden for, at en fremtidig leverance kan komme fra Danmark.

- Vi har leveret 18. Vi arbejder på at levere seks mere sammen med Danmark. Det er kanoner, vi har produceret til den danske hær. Vi forsøger nu at producere parallelt og levere dem med det samme til Ukraine, lød det fra præsident Macron.

Ifølge TV 2’s oplysninger, foregår der lige nu drøftelser mellem danske og franske militære myndigheder om at undersøge, om det er muligt, at det danske forsvar får fremrykket en ny leverance fra Frankrig, hvis vi vælger at donere en del af de danske haubitser til Ukraine.