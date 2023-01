Ulykke forsinker danske F-35-kampfly

Det oplyser Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse.



Ulykken medfører, at producenten, Lockheed Martin, midlertidigt har stoppet F-35-flyleveringerne, og en undersøgelse er igangsat. Det vil altså forventeligt gå ud over leveringen af fly til Danmark.

Berlingske henviser til det amerikanske medie Defence News, der skriver, at et svigt i brændstoftilførslen til motoren formentlig har medvirket til ulykken, hvor piloten nåede at katapultere sig selv ud.

Der skulle være ankommet et kampfly i Danmark februar og flere på et senere tidspunkt på året.