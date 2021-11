55-årig fundet død efter to måneder

Siden den 28. september har en 55-årig mand fra Haderslev været meldt savnet. Politiet indstillede i november søgningen efter manden, men søndag blev han så fundet død.

Syd- og Sønderjyllands Politi modtog klokken 12:41 en anmeldelse om fundet af et lig i området omkring Nederbyvænget i Haderslev.

Der skulle ikke gå længe, før Politiet kunne bekræfte, at der var tale om den savnede mand.

Der er heller intet på nuværende tidspunkt, der tyder på, at der er sket en ulykke.

- Umiddelbart skønner vi, at der ikke er tegn på, at der er sket en forbrydelse. Da det kun er et skøn, kan vi hverken be- eller afkræfte dette, men det vil et ligsyn afklare mandag, siger politikommissær Jan Rebsdorf fra Syd- og Sønderjyllands Politi.