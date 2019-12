F-35 naboer får ny opbakning i kampen mod erstatning for støj

Naboer til Flyvestation Skrydstrup havde torsdag endnu en gang foretræde for Forsvarsudvalget på Christiansborg, og efter mødet gjorde Kristian Thulesen Dahl det klart, at partiet nu er klar til at ændre på den aftale, som de selv er en del af.

- Jeg synes, vi skal lave den aftale om, så vi får en mere konkret vurdering af den enkelte ejendoms reelle tab, og vi får kompenseret de borgere, der har tabene mere direkte, siger partiformanden til TV SYD.

Dermed er partiet enig med Venstres Hans Christian Schmidt, der tidligere flere gange har udtalt, at han mener, der skal laves et tillæg til den nuværende kompensationsmodel.

- Når nu ejendomsmæglerne i området siger, at der sker et fald i ejendomspriserne, så mener jeg, at der skal laves et tillæg, der tager højde for den situation. For selvom aftalen hviler på, at der ikke sker et fald i priserne, kan vi jo blive præsenteret for det modsatte, siger Hans Christian Schmidt.

Røde og gule zoner

S-regeringen og de øvrige partier bag forsvarsforliget har sammen aftalt en kompensationsmodel, der afsætter 250 millioner kroner til støjplagede naboer.

De borgere, der bor i den røde zone, får et tilbud om, at staten opkøber deres huse. De borgere, der bor i gul zone, må nøjes med 70.000 kroner.

Og flere af de borgere, der bor i den gule zone, frygter et værditab på deres ejendom, der bliver langt større.

Derfor vil de have, at der bliver lavet en mere individuel vurdering af deres værditab, og talskvinde Agnes Rosenlund håber nu, at der måske bliver åbnet op for nye politiske forhandlinger.

- Det bliver nok rigtig svært at lave en helt ny aftale, men man kan jo lave et tillæg til den kompensationmodel, som er lavet, og det håber vi, kommer til at ske, lyder det fra Agnes Rosenlund.

Regeringen afventer

S-regeringen har foreløbig valgt at forholde sig afventende i sagen.

Ifølge partiets politiske ordfører Jesper Petersen er perioden frem til den endelige vedtagelse af kompensationsmodellen jo netop til for at høre de berørte parter og få efterprøvet den aftale, der er lavet.

Det forventes, at forslaget om kompensationsmodellen bliver fremsat i januar.