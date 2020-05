Flyvestations naboer tvivler på støjberegninger for nye tankfly

Der bliver flere fly i luften over Flyvestation Skrydstrup end borgerne i byen havde regnet med.

Forsvarskommandoen bekræfter overfor DR, at NATO planlægger en udbygning til 100 millioner kroner, så den danske base kan håndtere tankfly til F35-flyene.

Vi har flere eksempler på, at den støj, som Forsvarministeriet siger er medregnet, ikke har været det. Carsten Langpap Fjordvald, medlem af Foreningen Flyvestation Skrydstrups Naboer

Det får nu Foreningen Flyvestation Skrydstrups Naboer til at sætte spørgsmålstegn ved, om støjberegningerne er korrekte - også selvom der ifølge Forsvarskommandoen er taget højde for potentiel støj fra tankfly.

Overraskede naboer

- Vi har flere eksempler på, at den støj, som Forsvarministeriet siger er medregnet, ikke har været det. Vi har også set fejl i støjberegningerne. Derfor kan vi ikke rigtig forestille os, at de her beregninger er korrekte, siger foreningsmedlem Carsten Langpap Fjordvald.

Carsten Langpap Fjordvald, medlem af Foreningen Flyvestation Skrydstrups Naboer, har svært ved at forestille sig, at der er taget højde for støj i planerne om et nyt tankflyanlæg. Foto: Thor Hedegaard Larsen, TV SYD

At planen om udbygningen først præsenteres nu, kommer også bag på flyvestationens naboer. Det sker blot få dage før præsentationen af en ny lov om udbygning og drift af flyvestationen, som har været stærkt omdiskuteret - ikke mindst af naboerne til flyvestationen.

Forsvarsministeriet må have haft kendskab til tankanlægget gennem længere tid, mener Carsten Langpap Fjorvald.

Bevidst handling

- Bestyrelsen er overrasket over, at det bliver fremlagt nu - knap en uge før selve lovforslaget skal anden og tredjebehandles. Det er for os at se en bevidst handling fra Forsvarsministeriets side, at det er blevet trukket så langt, siger Carsten Langpap Fjordvald.

- Vi er selvfølgelig trætte af, at vi ikke kan nå at reagere på det, for høringssvarsfristen er for længst overskredet. Og foreløbigt har vi ikke set tankflyprojektet nævnt i hverken støjberegninger eller kompensationsmodel, siger han.