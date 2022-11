Glemt nummerplade koster Kim en kvart million - og han er ikke den eneste

- Jeg har aldrig set nogen opkrævning fra DFIM, for så havde jeg selvfølgelig skyndt mig at aflevere pladen. Måske har de sendt breve til mine forældres gamle hus, men der boede jeg ikke længere. Og min far var død, så ingen tømte postkassen, siger Kim Nielsen.

Mange skylder over 100.000

Kim Nielsen er langt fra den eneste, som bliver afkrævet sekscifrede beløb. DFIM’s årsrapport fra 2021 viser, at der ved udgangen af 2021 var 5573 aktive sager ved Fogedretten med krav om i alt 611 millioner kroner.

Det vil sige, at der i hver sag er krav om 109.636 kroner i gennemsnit. Desuden havde DFIM på det tidspunkt 10.410 sager, som var klar til Fogedretten, med et samlet krav om 435 millioner kroner. Det er 41.787 kroner i gennemsnit.

Advokat: Ude af proportioner

Kim Nielsen har hyret advokat Mogens Broe-Andersen til at repræsentere sig i retten. Advokaten mener, at DFIM’s krav er uberettiget.

- Der er intet bevis for, at Kim har modtaget opkrævninger. Den bevisbyrde har DFIM selv. Det er uforståeligt, at de ikke har sendt et anbefalet brev eller skrevet til hans e-Boks, så de kunne dokumentere det. De har heller ikke sendt ham et eneste kontoudtog. Man kunne også hurtigt have bedt politiet tage ud for at klippe pladen af motorcyklen, så regningen ikke var vokset, siger Mogens Broe-Andersen til TV SYD.

Bevidst strategi?

Advokaten mener, at kravet om en kvart million kroner er skudt langt over målet. Han har en mistanke om, at det lange tilløb er en strategi fra DFIM.