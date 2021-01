Johanne fortsætter gymnastik trods nedlukning

De svinger med armene overalt i Vilstrup. Men de gør det hver for sig.

Johanne Worthmann følger godt med på skærmen, mens instruktørerne Magnus og Emilie fører an i gymnastikken i aktivitetshuset 300 meter fra Johannes stue.

Vilstrup Idræts- og Ungdomsforening har virtuel træning for tre af foreningens børnehold. Det sker for at fastholde de unge i fællesskabet. Undervisningen sker via Zoom.

- Man glider lidt fra hinanden her under corona, så det gælder bare om at holde den her holdfølelse og gejst oppe, siger instruktør Marius Hougaard Smed, mens han giver den maks gas foran skærmen.

Johanne Worthmann er glad for at kunne se de andre på holdet hjemme fra stuen.

- Så kan vi alligevel gå til gymnastik, selvom vi ikke kan være der, mener hun.

Johannes mor, Trine Fürth Worthmann, synes det er fedt, at foreningen får de unge med i undervisningen.

Instruktør Marius Hougaard Smed synes også det er sjovt, men unægteligt anderledes og kræver lidt tilvænning.