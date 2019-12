Haderslev prøver igen: Borgmester afviser ulovligheder

Borgmester H.P. Geil (V) har nu for anden gang svaret beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, som mistænker Haderslev Kommune for at sagsbehandle ulovligt i jobcentret. Foto: Lucas Mæng, TV SYD

Bare rolig, vi bryder ikke loven. Det er budskabet fra Haderslev Kommune i et nyt brev til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (Soc.dem.).

Ministeren "dumpede" den redegørelse, han fik fra kommunen for nylig, og derfor krævede han et nyt svar med deadline mandag.

Peter Hummelgaard reagerede efter flere indslag i TV SYD. Han er bekymret for, at kommunens mål om besparelser på de ledige fører til ulovligheder. Ministeren kritiserer også, at kommunen sort på hvidt havde skrevet, at der skal lægges et "politisk pres" på a-kasserne.

Kommunen: Forsinker ikke sagerne

Til sin "reeksamen" fastslår kommunen, med borgmester H.P. Geil (V) i spidsen, at:

At alle sagsafgørelser hviler på individuelle afgørelser.

At sagsbehandlingen ikke tilrettelægges med henblik på at forsinke afgørelser.

At der ikke foreligger instrukser til medarbejdere, der kan fortolkes som en modarbejdelse af ovennævnte.

At Haderslev Kommune ikke har adkomst til at ændre sanktionspraksis hos a-kasser.

Mindre faglighed, mere økonomi

Kommunens beskæftigelsesudvalg vedtog ellers i august en vejledning om, at langt færre borgere skal have ydelser som førtidspension og ressourceforløb.

Samt at "der reguleres på den faglige tilgang til sagsbehandlingen. Derfor er der behov for, at beskæftigelsesindsatsen i højere grad styres af de økonomiske rammer".

Men det betyder ikke, at økonomien er styrende, understreger kommunen:

"Når der har været tale om, at der er sat budgetmål for førtidspensionsområdet, er det for at forsøge at rammesætte budgetniveau for opfølgning på området. I praksis vurderes hver enkelt sag selvfølgelig under hensyn til gældende lovgivning", skriver kommunen i sit svar.

Vil have sanktioneret flere ledige

Haderslev Kommunes vedledning lægger også op til et politisk pres på a-kasser, der ifølge kommunen kan skride hårdere ind over for ledige, som ikke aktivt søger arbejde.

For nylig undskyldte borgmesteren dog i TV SYD, at kommunen havde bedt om aktindsigt i, hvordan fem udvalgte a-kasser sanktionerer. Emnet er også omtalt i den nye redegørelse til ministeren:

For at sanktionere de målgrupper, hvor vi ved, det har effekt, ville vi samtidig tage fat i a-kasser. Haderslev Kommune i svar til Peter Hummelgaard.

"Hensigten er at komme i dialog med de a-kasser, hvor der opleves en lempeligere tilgang til sanktionering. Fordi vi netop har kigget indad hos os selv og mener, der bør gøres yderligere for at sanktionere de målgrupper, hvor vi ved, det har effekt, ville vi samtidig tage fat i a-kasser. Vi anerkender fuldt ud, at a-kasserne har den fulde myndighed til at sanktionere, og det har vi respekteret", skriver kommunen.

Ministeren besøger Haderslev

Beskæftigelsesministeriet oplyser til TV SYD, at Peter Hummelgaard endnu ikke har læst eller taget stilling til Haderslev Kommunes nye svar.

Både kommunen og foreningen Syg i Haderslev har inviteret ministeren til Haderslev, som har sagt ja tak. Men der er endnu ikke aftalt en dato for besøget.

