Jesper Petersen efter ministeroverdragelse: - Jeg vil gøre mit bedste

Overdragelsen skete ved et pressemøde, hvor der blev uddelt gaver. Jesper Petersen modtog en second-hand sweater fra den afgående uddannelses- og forskningsminister, Ane Halsboe-Jørgensen, fordi pædagoguddannelsen og den grønne omstilling har fyldt meget i hendes ministerperiode.

Derudover fik han også et par pæne ord med på vejen.

- Jesper, jeg er så glad for, at det nu er dig, der skal have det her hus og det her område. Jeg holder meget af dig som menneske, men også som politiker, for du er ordentlig og ambitiøs, og du ved, hvad du vil.