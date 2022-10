Jørn laver Danmarks bedste honning - nu vil han være verdensmester

Et godt indeklima

Jørn Tønder kommer fra Haderslev, men den prisvindende honning bliver lavet i Agerskov, hvor Jørn har sørget for ekstra gode forhold til sine bier.

- Jeg må jo indrømme, at jeg går og nørder lidt med tingene. Det er vigtigt, at bierne har et godt indeklima. Det hele skal være på biernes præmisser, fortæller Jørn Tønder.

Ikke noget med at slynge

Jørn Tønder bliver især rost for at lave en særlig honning, der bliver presset i stedet for slynget. På den måde er det lykkedes at få nogle spændende smagsnuancer frem som, ifølge dommerne, kaldes kølende mentolsødme med skovsyre og fyrrenål i eftersmagen.

Ifølge Jørn skyldes det, at når honningen bliver presset ud af vokstavlerne, bliver den ikke udsat for luftens ilt. Derfor holder honningen bedre på duft- og smagsstoffer og smager ofte kraftigere end slynget honning.