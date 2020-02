Leverpostej uden lever: Hos Hanegal ser fremtiden kødfri ud

Mange af os kender de økologiske leverpostejer og pølser fra virksomheden Hanegal fra Haderslev.

Nu er de også i gang med helt kødfrie madvarer - og dem er der gang i. I de sidste to år er salget af mad uden kød hos COOP steget med 19 procent, og en af de produkter, som forbrugerne er vilde med, er den såkaldte Plantepostej fra Hanegal.

- Vi betragter det som en af de største succeser i Hanegals historie, fortæller Søren Hansen, der er ejer og administrerende direktør hos Hanegal.

80 procent af omsætningen

Trods den stigende interesse for Plantepostejen, er det stadig kødproduktionerne, der står for den største omsætning hos Hanegal.

Alligevel mener Søren Hansen, at pølserne snart må vige pladsen for det plantebaserede.

- I løbet af ti år vil de plantebaserede produkter repræsentere 80 procent af omsætningen i Hanegal, siger Søren Hansen.

Han baserer sin forudsigelse på den aktivitet, der har været på Hanegals sociale medier, siden de introducerede Plantepostejen.

- Det er noget, der optager forbrugerne og vores kunder. Det kan vi helt klart mærke, fortæller han.

Foto: Frank Blauenfeldt, TV SYD

Det er ikke enten eller

Det er især i storbyerne, at efterspørgslen på plantebaserede varer er steget, men ifølge Lars Aarup, der er kommunikations- og analysechef hos COOP, har forbrugere over hele landet fået øjnene op for de kødfrie produkter de seneste år.

- Det er især den yngre generation, der fører an og er mest nysgerrige på de nye produkter, mens den ældre del af befolkningen er lidt langsommere til at tage dem ind, forklarer Lars Aarup.

Han pointerer, at den store stigning i salget af kødfrie produkter ikke betyder, at planterne kommer til helt at erstatte kødet på menukortet.

- Det er ikke en religiøs ting, det her. Det er ikke enten eller. Menukortet bliver bredere, så man kan spise plantepostej den ene dag og leverpostej den anden, siger Lars Aarup.