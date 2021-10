Massiv regn giver oversvømmelse i Fole - igen

Anden gang Fole er under vand

Det er anden gang på få måneder, at der er oversvømmelser på Stampemøllevej i den lille landsby Fole.

Den 26. juli i år gik bækken over sine bredder efter et kraftigt skybrud, og det betød at både Stampemøllevej og de omkringliggende veje lå under vand. Her måtte beredskabet pumpe vand væk fra vejbanerne på Folevej, Stampemøllevej, Vestermarksvej og Hygumvej.