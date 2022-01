Peter Kofod om fremtiden i DF: - Vi indbyder til en åben fest

Arbejdet tæt sammen

Ifølge Peter Kofod har det altid ligget i kortene, at han og Morten Messerschmidt på et tidspunkt skulle samarbejde om et projekt.

- Da jeg meldte mig ind i Dansk Folkeparti Ungdom, var Morten Messerschmidt politisk næstformand. Så Morten er en person, som jeg er vokset op. Så det lå i kortene, at vi godt kunne lave et eller andet, hvor vi sammen sagde til partiet: "Lad os forene os", siger han og uddbyber

- Vi håber, at vi kan ligge noget af den splittelse, der desværre har været i Dansk Folkeparti bag os og prøve at se, om vi kan skabe et projekt, hvor vi vil arbejde for, at partiet kan gå lidt frem igen, siger han.