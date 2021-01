Tonstung transport gennem lille villakvarter. Beboerne har fået nok

Det er en fejl

Direktør for erhverv- og borgerservice i Haderslev kommune, Rune Larsson, er en høj og slank mand. Han møder beboerne på Stensbækvej med ro og afdæmpet retorik. Beboertalsmanden Bjarne Christensen bliver mødt med professionel forståelse.

- Det er en fejl, at de ikke er blevet informeret om skiltene. Jeg kan godt forstå de reagerer, hvis de ikke har fået noget at vide på forhånd, siger Rune Larsson.

Der har været tre løsninger på byrådets bord i forhold til afviklingen af den tunge trafik til virksomhederne, der ligger i det lille industrikvarter bag Stensbækvej. Af de tre løsninger valgte byrådet i september sidste år den billigste. Men Rune Larsson afviser, at det blot er et spørgsmål om økonomi.

- Til den ene af de løsninger som borgerne her foretrækker, skal vi opkøbe et stykke jord, men det ønsker lodsejeren ikke at sælge. Så er der en anden, og meget, meget dyrere løsning, hvor vi skal afsætte 4-5 mio. kr., så vi kan etablere en ny vej, siger Rune Larsson.

Ønskeplan, både for beboere og virksomheder

En ny vej er den løsning beboerne på Stensbækvej helst så, at kommunen førte ud i livet. Hos Dancoat, der lever af at male vindmølleelementer, er løsningen med en helt ny linjeføring ideel. De er nemlig ikke voldsomt begejstrede over, at deres store særtransporter skal ledes gennem Stensbækvej. Og derfor har virksomheden selv foreslået kommunen en alternativ rute.

- Vi har sammen med vores nabovirksomhed tilbudt kommunen at hjælpe med at finansiere en udvidelse af en eksisterende grusvej, men vi har aldrig fået svar, fortæller Poul Hjortlund Clausen, der er Fabriksleder hos Dancoat.

På Stensbækvej håber beboerne, at byrådet i Haderslev vil se på sagen med nye briller, når de mødes næste gang den 26. januar.

- Jeg kender ikke ekspropriationsreglerne til bunds, men vi har dog set andre steder i Danmark, at der kan eksproprieres, når det komme de almindelige borgere til gode. Jeg har svært ved at se det rimelige i at tage hensynet til én person over os 30 beboere her på vejen, siger Mads Olesen, der bor sammen med sin kone Kirsten på Stensbækvej i Gram.