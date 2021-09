Yngre mand i kritisk tilstand efter otte meters fald fra tag

Søndag eftermiddag er en 23-årig mand fundet svært tilskadekommen i midtbyen i Haderslev, oplyser vagtchef Bjørn Pedersen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Vi får en anmeldelse klokken 14.06 om fundet af en mand i en baggård, der er ukontaktbar, siger vagtchefen.

Politiet formoder, at manden er faldet otte meter ned fra et tag, og ifølge Bjørn Pedersen har manden ”formentlig ligget et stykke tid” i baggården.

På nuværende tidspunkt arbejder politiet på stedet sammen med Beredskabsstyrelsen, der har en drone i luften.

- Vi vil gerne undersøge taget, så vi bruger tiden på at finde ud af, om der er tale om en ulykke, eller der ligger en kriminel handling bag.

De pårørende er endnu ikke underrettet.