Bevidstløs mand kørte videre: FDM mener, at bilers fartpiloter forebygger ulykker

Men det skal de ikke være. Autopilot eller fartpiloter og andet elektronisk udstyr er en hjælp til at undgå ulykker og farlige situationer i trafikken, siger køreteknisk redaktør hos FDM, Søren W. Rasmussen.

- Jeg vil skynde mig at sige, at jeg jo ikke ved præcist, hvad der er sket i den konkrete sag. Men generelt er fartpiloter og autopiloter meget sikre at bruge, det viser alle tekniske undersøgelser. De er helt sikkert med til at forhindre alvorlige ulykker, når vi kører bil.

Søren W. Rasmussen siger, han ikke sjældent oplever eller hører, at bilister er 'overraskede over', hvad deres bilers udstyr kan. Han mener, at vi i højere grad skal sætte os ind i, hvordan det elektroniske udstyr virker, hvordan man bruger det og ikke mindst huske at slå det til, når vi får en ny bil.

- Nye biler helt ned i 150.000 kroners klassen har i dag autopiloter, der kan reagere, eksempelvis når man ikke har hænderne på rattet, hvor de så vil begynde at advare føreren af bilen om farer med både lyde og lys og til sidst vil bringe bilen til standsning. Det udstyr skal man selvfølgelig kende og kunne bruge.