Brand i ny, stor legepark: - Usmageligt, ubegribeligt, svineri

Ikke første hærværk

Det er ikke første gang, legeparken oplever hærværk. Toiletbygningen er op til flere gange blevet svinet til, knuste flasker er kastet ned ad parkens rutsjebane, og i december blev to projektører stjålet. Men det brændte tårn er indtil videre det grelleste eksempel på hærværk i legeparken.

I en kommentar på Facebook foreslår Tanya Damborg Christiansen, at der sættes overvågning op i naturlegeparken. Noget som parkens bestyrelse tidligere har både overvejet og forgæves søgt politiet om.

- Så kunne vi rimelig nemt have fundet synderen, siger bestyrelsesformanden i Juelsminde Naturlegeparks Venner, der vurderer, at udbedring af skaderne på legetårnet løber op i en halv million kroner.

Et forslag om udlovning af en dusør til opklaring af hærværket kommer fra Jonas Illum, der på Facebook skriver, at han stemmer for, at der samles ind til et beløb på 4-5.000 kroner, der skal “få tungen på gled” hos nogle.

- Vi tager imod alle initiativer, men vi vil i første omgang lade politiet gøre deres efterforskning færdig. Kan vi hjælpe politiet i en retning, der kan gøre deres arbejde nemmere, er en dusør da noget, vi vil kigge på, siger Glenn Jacobsen.

Politi efterlyser vidner

Sydøstjyllands Politi betragter indtil videre branden som påsat og har derfor spærret legeparken af. Selvom et strømsvigt i Juelsminde i nat indgår i efterforskningen af branden, kan politiet ikke påvise nogen sammenhæng.

- Vi vil gerne i kontakt med vidner, der eventuelt har set mistænkelig adfærd eller personer ved stedet i nat, siger Jeppe Thranum, vagtchef, Sydøstjyllands Politi.