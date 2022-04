En mand dræbt i sammenstød imellem fire biler ved Tørring

Artiklen er opdateret med nye oplysninger fra Sydøstjyllands Politi.

En mand har fredag eftermiddag mistet livet i en trafikulykke i Tørring.

Det oplyser Jeppe Thranum, der er vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, til B.T.

De pårørende til den dræbte er endnu ikke underrettet.

Sydøstjyllands Politi oplyser fredag aften, at de formoder, at der er tale om en udenlandsk mand. Men politikredsen kan ikke oplyse nærmere.

En person i kritisk tilstand

I alt fire personer og fire biler var involveret i ulykken. Politiet modtog anmeldelsen klokken 15.33 fredag eftermiddag.

- Der er fire køretøjer med fire personer involveret i uheldet. Der er sket et frontalt sammenstød med to af bilisterne. Så er der to andre bilister bagved, hvor der har været tale om et harmonikasammenstød, siger Jeppe Thranum til B.T.

Ulykken skete ved Vestvejen, som ligger imellem byerne Ølholm og Uldum.

En af de andre involverede i ulykken er i kritisk tilstand, oplyser vagtchefen til B.T. Her er de pårørende underrettet.

En tredje person slap med lette skader, og den fjerde person fik ingen skader i ulykken.

Ifølge B.T. arbejder politiet stadig på stedet, og derfor har politiet afspærret stedet. Men meldingen er kort før klokken 18, at der snart vil blive åbnet igen.