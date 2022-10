Fupanklaget havbrugsejer i retten igen efter halvandet års pause

Havbrugsejeren anklages også for at have udsat 373.000 sølvlaks på et af sine tre havbrug, selv om der kun var tilladelse til at udsætte ørreder.

Nægtede sig skyldig

Anklageren kræver fængselsstraf og konfiskation af 191 millioner kroner.

Beløbet svarer ifølge anklagemyndigheden til fortjenesten fra den ulovlige overproduktion.