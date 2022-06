Hans Kristian Skibby bliver Danmarksdemokrat

Jeg tilslutter mig Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg og vil med stor glæde være med til at udforme det grundlæggende politiske arbejdsprogram for Inger Støjberg nye parti.

Sådan skriver Hans Kristian Skibby i dag på sin Facebook-side.

Indmeldelsen kommer efter, at han har været løsgænger i folketinget, efter han meldte sig ud af Dansk Folkeparti den 22. februar 2022.

Han påpeger, at efter det er gået stærk med Inger Støjbergs nye parti, Danmarksdemokraterne. Det har givet anledning til en afklaring på, hvordan Hans Kristian Skibbys fremtid ser ud i danske politik.

- Jeg er super glad for, at Inger Støjberg i sin præsentation af partiet lagde stor vægt på øget fokus på produktionsdanmark, iværksætteri, og at vi skal afbureaukratisere de administrative byrder overfor landets virksomheder, og gøre det nemmere at starte egen virksomhed her i Danmark. Det drejer sig jo grundlæggende om at skabe og fastholde arbejdspladser i hele landet, skriver han på Facebook.

Hans Kristian Skibby sidder desuden i byrådet i Hedensted Kommune, hvor han er viceborgmester. Kommunen kan derfor se frem til, at de har fået et nyt parti indenfor rådhusets mure.

- Jeg vil med glæde repræsentere Danmarksdemokraterne og meldte mig i øvrigt allerede som støttemedlem torsdag aften, skriver han på Facebook.