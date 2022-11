Joan sender Black Friday ud i mørket - ikke en god forretning i krisetider

Blevet for vildt

En af de forretninger, der slukker for Black Friday og i stedet kører 'normal fredag', er butikken Viola i Tørring. Her mener indehaveren, Joan Nordahl, at forbrugsfesten er blevet en kende for vild.

- Jeg synes, det er kørt for langt ud - altså med at folk forventer, at varer bliver sat ned med minimum 25 procent. Det er jo nye varer, siger hun.

Hun mener også, at prisnedsættelserne kan være til ingen verdens nytte. Den igangværende inflationskrise kan få forbrugerne til at holde tegnebogen i lommen. Det er i hvert fald noget, Joan Nordahl frygter.

- Situationen lige nu er værre end coronatiden. Selvom vi egentlig sætter varerne ned, så kommer folk ikke og køber det alligevel, fordi de passer på deres penge, siger hun.